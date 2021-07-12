МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 12 июля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
12:00 EUR Еврозона — Выступление Вице-президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Луиса Де Гуиндоса    
16:30 USD США — Выступление члена FOMC Джона Уильямса (президент ФРБ Нью-Йорка)    
19:00 USD США — Отчет Министерства сельского хозяйства США /USDA WASDE/ об оценках спроса и предложения в мировом сельском хозяйстве    
20:00 USD США — Аукцион по размещению 10-летних казначейских нот 1,497%  
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB Группа Черкизово — операционные результаты за 2кв2021    
  RUB Абрау-Дюрсо — закрытие реестра для выплаты див-дов 2020 (ГОСА — 29.06.2021) 1,03 — див-д 2019 2,86 — див-д 2020
  RUB НМТП /Новороссийский морской торговый порт/ — закрытие реестра для выплаты див-дов 2020 (ГОСА — 30.06.2021) 1,35 — див-д 2019 0,06 — див-д 2020
  RUB Ростелеком — закрытие реестра для выплаты див-дов 2020 (ГОСА — 28.06.2021) 2,5 (9м2019) + 5 (фин) (ао, ап) — див-д 2019 5 (ао, ап) — див-д 2020
  RUB Газпром — СД (вопрос о формировании Комитета СД по устойчивому развитию)    
  RUB ГМК Норильский никель — СД (вопросы уменьшения УК и подготовки к ВОСА)    