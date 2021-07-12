События в сфере макроэкономики и бизнеса 12 июля
МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 12 июля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|12:00
|EUR
|Еврозона — Выступление Вице-президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Луиса Де Гуиндоса
|16:30
|USD
|США — Выступление члена FOMC Джона Уильямса (президент ФРБ Нью-Йорка)
|19:00
|USD
|США — Отчет Министерства сельского хозяйства США /USDA WASDE/ об оценках спроса и предложения в мировом сельском хозяйстве
|20:00
|USD
|США — Аукцион по размещению 10-летних казначейских нот
|1,497%
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|Группа Черкизово — операционные результаты за 2кв2021
|RUB
|Абрау-Дюрсо — закрытие реестра для выплаты див-дов 2020 (ГОСА — 29.06.2021)
|1,03 — див-д 2019
|2,86 — див-д 2020
|RUB
|НМТП /Новороссийский морской торговый порт/ — закрытие реестра для выплаты див-дов 2020 (ГОСА — 30.06.2021)
|1,35 — див-д 2019
|0,06 — див-д 2020
|RUB
|Ростелеком — закрытие реестра для выплаты див-дов 2020 (ГОСА — 28.06.2021)
|2,5 (9м2019) + 5 (фин) (ао, ап) — див-д 2019
|5 (ао, ап) — див-д 2020
|RUB
|Газпром — СД (вопрос о формировании Комитета СД по устойчивому развитию)
|RUB
|ГМК Норильский никель — СД (вопросы уменьшения УК и подготовки к ВОСА)
https://1prime.ru/Financial_market/20210712/834173526.html