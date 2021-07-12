МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Рубль в начале недели снижается к доллару и меньше — к евро на фоне общего укрепления американской валюты на форексе.

Падение рынка нефти, большинства "развивающихся" валют против доллара и западных фондовых индексов поддерживает давление на российскую валюту.

Курс доллара расчетами "завтра" на 14.40 мск рос на 28 копеек, до 74,64 рубля, курс евро — на 12 копеек, до 88,44 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ – ОПЯТЬ ВНИЗ

Российская валюта в начале недели попала под давление против резервных валют. Давление приходит от снижения аппетита к риску на мировых площадках.

Так, цены на нефть теряют 1,6%, до 74,4 доллара по марке Brent. Участники рынка "черного золота" продолжают оставаться в раздумьях относительно перспектив сделки ОПЕК+, начиная с августа, поскольку решений по квотам на добычу на этот период пока так и нет, как нет и планов относительно встречи членов альянса на этот счет. Встреча от 1 июля к договоренностям не привела, несколько раз переносилась и в итоге отложилась на неопределенное время.

Американская валюта укрепляет позиции к мировым товарным и "развивающимся" валютам. Инвесторы опять опасаются по поводу распространения нового штамма COVID-19 "дельта". Участники торгов оценивают, как ситуация может повлиять на темпы восстановления мировой экономики.

Основные западные биржевые индексы и фондовые фьючерсы в основном снижаются, сигнализируя об ослабленном спросе на риск. Кроме неопределенности с мировой экономикой, трейдеры с интересом ждут начала сезона публикации корпоративной отчетности за минувший квартал, который стартует в США уже на текущей неделе.

В итоге, доллар и евро растут к рублю на 0,1-0,4%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 5,55 тысячи за баррель сорта Brent — близко к максимуму за несколько лет.

ПРОГНОЗЫ

Рубль возобновил активное снижение, как только нефтяные цены проявили слабость, замечает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

"Если эта тенденция получит развитие, доллар может попробовать закрепиться над уровнем 75 рублей, а евро вновь проверит на прочность месячный максимум 89,2 рубля", — оценил он.

С точки зрения технического анализа, важной для курса доллара остается зона 74,25-74,95 рубля, и выход из нее в ту или иную сторону может повлиять на ближайшие перспективы, оценивает Дмитрий Полевой из компании "Локо-инвест".

"Фундаментально же пятничные данные по платежному балансу за второй квартал вновь подтвердили отсутствие каких-то рисков и угроз для валюты РФ. С нашей точки зрения, пока рабочим на эту неделю остается диапазон 74-75 рублей за доллар", — добавил он.