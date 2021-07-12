МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Стоимость золота снижается в пятницу вечером на укреплении курса американской валюты, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.55 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,23%, или на 3,95 доллара — до 1806,7 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,36% — до 26,328 доллара за унцию.

Аналитик Commerzbank Карстен Фрич (Carsten Fritsch), чье мнение приводит газета Wall Street Journal, полагает, что на последних торговых сессиях золото слабо колеблется в районе 1800 долларов, потому что ему не хватает факторов, которые могли бы подтолкнуть цены выше психологического уровня.

В отсутствие более значимых факторов, которые могли бы определить динамику стоимости золота, влияние оказывает курс доллара. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) растет на 0,05%, до 92,18 пункта. При более дорогом долларе золото автоматически становится менее выгодным для инвесторов и спрос на него снижается.