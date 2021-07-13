МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Стоимость золота растет во вторник вечером, в то время как инвесторы оценивают статистику по инфляции в США, свидетельствуют данные торгов. Американский индекс NASDAQ и акции Apple вновь обновили рекорды

По состоянию на 18.21 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,3%, или на 5,35 доллара — до 1811,25 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дешевел на 0,18% — до 26,195 доллара за унцию.

Трейдеры обратили внимание на данные по инфляции в США, согласно которым годовой показатель в июне ускорился до 5,4%, максимума с августа 2008 года.

"В будущем золото может оставаться несколько нестабильным, поскольку рынкам, вероятно, будет непросто переварить данные по инфляции,… в то время как остаются потенциальные риски со стороны распространения COVID в мире", — сказал агентству Market Watch портфельный менеджер Gold Bullion Strategy Fund Джейсон Тид (Jason Teed).

Распространение коронавируса поддерживает спрос на активы-"убежища", к которым относится золото. Рост числа заболевших создает неопределенные перспективы для развития экономики. Кроме того, поддержку стоимости золота оказывает снижение доходности гособлигаций США. В таком случае металл становится более выгодным для инвесторов. Доходность десятилетних US Treasuries снижается до 1,354% с уровня предыдущего закрытия в 1,363%.

"Падение доходности казначейских облигаций и опасения по поводу роста числа заражений коронавирусом оказали поддержку драгоценному металлу на прошлой неделе и продолжают оказывать ее на текущей неделе", — отметила аналитик Oanda Софи Гриффитс (Sophie Griffiths), чье мнение также приводит агентство.