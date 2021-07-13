МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы по итогам торгов вторника остались практически неизменными к уровню предыдущего закрытия, трейдеры с осторожностью оценивают начало сезона отчетностей, ожидая макростатистику по региону на неделе, свидетельствуют данные торгов. Рубль вечером уверенно дорожает вслед усилившей рост нефтью

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 уменьшился 0,01% — до 7124,72 пункта, французский CAC 40 — также на 0,01%, до 6558,47 пункта, немецкий DAX — вновь на 0,01%, до 15789,64 пункта.

Индексы не показали заметной динамики из-за отсутствия единого настроения на торгах. Инвесторы при этом обращали внимание на начало сезона корпоративной отчетности и мировую макростатистику.

Во вторник стартовал очередной сезон корпоративной отчетности, который традиционно начинается с крупных американских банков. Акции американских JPMorgan и Goldman Sachs в ходе торгов дешевеют, несмотря на сильные показатели прибыли и выручки банков во втором квартале.

Не задала направления торгам, в частности, и макростатистика. Так, годовая инфляция в Германии в июне, по окончательной оценке, ожидаемо замедлилась до 2,3% с 2,5% в мае, как и предполагала предварительная оценка. При этом годовая инфляция в США в июне неожиданно ускорилась до 5,4% с майских 5%, ожидалось замедление до 4,9%.

Позднее на неделе инвесторы будут ожидать дополнительные макроэкономические показатели по еврозоне. На среду запланирована публикация данных по инфляции в Великобритании за июнь, а также по промышленному производству в еврозоне в мае.