Биржи Европы закрылись почти без изменений
МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы по итогам торгов вторника остались практически неизменными к уровню предыдущего закрытия, трейдеры с осторожностью оценивают начало сезона отчетностей, ожидая макростатистику по региону на неделе, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов британский индекс FTSE 100 уменьшился 0,01% — до 7124,72 пункта, французский CAC 40 — также на 0,01%, до 6558,47 пункта, немецкий DAX — вновь на 0,01%, до 15789,64 пункта.
Индексы не показали заметной динамики из-за отсутствия единого настроения на торгах. Инвесторы при этом обращали внимание на начало сезона корпоративной отчетности и мировую макростатистику.
Во вторник стартовал очередной сезон корпоративной отчетности, который традиционно начинается с крупных американских банков. Акции американских JPMorgan и Goldman Sachs в ходе торгов дешевеют, несмотря на сильные показатели прибыли и выручки банков во втором квартале.
Не задала направления торгам, в частности, и макростатистика. Так, годовая инфляция в Германии в июне, по окончательной оценке, ожидаемо замедлилась до 2,3% с 2,5% в мае, как и предполагала предварительная оценка. При этом годовая инфляция в США в июне неожиданно ускорилась до 5,4% с майских 5%, ожидалось замедление до 4,9%.
Позднее на неделе инвесторы будут ожидать дополнительные макроэкономические показатели по еврозоне. На среду запланирована публикация данных по инфляции в Великобритании за июнь, а также по промышленному производству в еврозоне в мае.
https://1prime.ru/Financial_market/20210713/834189780.html