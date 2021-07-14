МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Российские частные инвесторы в первом полугодии вложили в акции отечественных и иностранных эмитентов 412 миллиардов рублей, что почти сопоставимо с объемом инвестиций за весь 2020 год, говорится в "Обзоре рисков финансовых рынков" Банка России за май-июнь. Физлица нарастили вложения в акции российских компаний

"В первом полугодии 2021 года рост объемов вложений физических лиц в ценные бумаги, отмечаемый с 2020 года, продолжился. По данным депозитарного учета, за первые пять месяцев 2021 года приток средств физических лиц в ценные бумаги составил 456 миллиардов рублей. Увеличение вложений в 2021 году было обеспечено во многом приростом объемов инвестиций физических лиц в акции: за первое полугодие 2021 года – 412 миллиардов рублей (по данным Московской биржи и "СПБ Биржи"), что сопоставимо со значением за весь 2020 год – 503 миллиарда рублей", — отмечается там же.

Биржевые данные позволяют разделить клиентов в зависимости от интервала времени между регистрацией клиента и первой сделкой на новых и старых инвесторов. Приток средств физических лиц на фондовый рынок обеспечивался как операциями старых клиентов, которые увеличивали объемы портфелей ценных бумаг, так и операциями новых клиентов, которые только начинали инвестировать на рынке, говорится в обзоре.

"В первом полугодии 2021 года на долю новых клиентов на Московской бирже приходилось около 60% чистых покупок, на "СПБ Бирже" – около 55%. Стоит отметить, что при совершении операций стратегии новых и старых клиентов несколько различались. В частности, в апреле основной объем покупок иностранных акций был совершен новыми клиентами, а акций резидентов – по большей мере старыми клиентами", — указывается там же.