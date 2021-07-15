МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг торгуются без единой динамики вслед за американскими рынками на заявлениях главы ФРС США Джерома Пауэлла, свидетельствуют данные торгов. ВВП Китая в первом полугодии вырос на 12,7%

По состоянию на 7.41 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,23% — до 3536,71 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite снижался на 0,69% — до 2453,11 пункта, гонконгский Hang Seng Index поднимался на 1,27% — до 28096,38 пункта, южнокорейский KOSPI рос на 0,5% — до 3280,85 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 снижался на 0,26% — до 7335,8 пункта, японский Nikkei 225 — на 1,18%, до 28278,5 пункта.

Трейдеры отыгрывают заявления главы ФРС США. По его словам, до существенного прогресса по занятости и инфляции, которое позволило бы ограничить меры поддержки экономики, "еще далеко". Пауэлл также отметил, что высокая инфляция сохранится в ближайшие месяцы. Такие заявления ослабили опасения по поводу возможного ужесточения монетарной политики.

Азиатские инвесторы также обратили внимание на блок макроэкономической статистики из Китая. ВВП страны в годовом выражении в первом полугодии вырос на 12,7%, а во втором квартале – на 7,9% (аналитики прогнозировали рост на 8,1%).

Объем промышленного производства КНР в июне в годовом выражении вырос на 8,3%, а розничные продажи — на 12,1% (ожидался рост на 7,8% и 11% соответственно).