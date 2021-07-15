МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций снижается днем в четверг по основным индексам на фоне сокращения нефтяных котировок и западных площадок, индекс Мосбиржи уже опускался ниже 3800 пунктов впервые с 30 июня следует из данных торгов.

Кроме того, снижению отечественных индексов способствовали распродажи в акциях ФСК "ЕЭС" и "Россетей" на фоне дивидендных отсечек.

Рублевый индекс Мосбиржи к 15.04 мск снижался на 0,8%, до 3802,19 пункта (уже опускался до 3794,39 пункта), долларовый индекс РТС — на 0,57%, до 1616,48 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к рос на 4 копейки, до 74,12 рубля, курс евро снижался на 16 копеек, до 87,51 рубля.

Сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent падает на 1,42% — до 73,7 доллара за баррель.

Основные европейские площадки снижаются до 1%, фьючерсы на ведущие американские биржевые индексы теряют до 0,45%.

ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ И РОСТА

После дивидендных отсечек акции ФСК "ЕЭС" падают на 7,51%, привилегированные акции "Россетей" дешевеют на 1,62%, обыкновенные – на 2,05%. Бумаги российских компаний в основном дешевеют на бирже Лондона

Также в лидерах снижения – бумаги "Мечела" (привилегированные акции теряют 3,17%, обыкновенные – 2,8%), расписки HeadHunter Group (-2,51%), бумаги "Татнефти" (обыкновенные акции снижаются на 2,13%, префы – на 2,03%), акции "Роснефти" (-2,04%)

В лидерах роста – акции "Полюса" (1,42%), НЛМК (0,9%), Polymetal (0,82%), ММК (0,78%), "Северстали" (0,65%), а также акции "Яндекса" (0,51%), расписки ГК "Эталон" (0,51%), акции "М.Видео" (0,46%).

"Лучше рынка сегодня торгуются бумаги компаний черной металлургии, поддержку которым оказывают позитивные ожидания финансовых результатов "Северстали" по итогам второго квартала", — отмечает Александр Осин из "Фридом Финанс".

Акции "Детского мира" прибавляют 0,46% на фоне позитивной отчетности о продажах за второй квартал 2021 года, которые выросли почти на треть.

На корпоративном фронте ожидается заседание совета директоров "Русала", здесь сохраняется интрига по поводу дивидендной политики компании, отмечает Алексей Калачев из "Финама".

"Также стоит учесть, что сегодня последний день с дивидендами перед закрытием реестра торгуются привилегированные акции "Транснефти" (-0,28%). Текущая дивидендная доходность по ним составляет около 5%", — добавляет аналитик.

Глобальные депозитарные расписки компании United Medical Group CY, управляющей сетью частных клиник "Европейский медицинский центр" (группа EMC), в четверг начали торговаться на Московской бирже. Первая сделка прошла по максимальной цене – 940 рублей, что на 1,45% выше цены размещения. Центробанк продолжит устранять барьеры для проведения IPO в России

Как сообщил эмитент, цена предложения установлена в размере 12,5 доллара за одну GDR. Это примерно соответствует 926,55 рубля по курсу ЦБ РФ на 15 июля.

К текущему моменту расписки компании снижаются на 0,25% к цене IPO — до 924,17 рубля.

ПРОГНОЗЫ

"Сегодня инвесторы обратят внимание на еженедельный отчет по количеству обращений за пособием по безработице в США (15.30 мск). Если оно окажется существенно меньше прогноза, это может вызвать снижение рисковых активов, так как сильные данные по рынку труда США увеличат вероятность более раннего начала ужесточения монетарной политики ФРС", — говорит Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

Ближайшая поддержка у индекса Мосбиржи находится на уровне 3800 пунктов, у индекса РТС — на отметке 1608 пунктов, указывает он.

А Осин из "Фридом Финанс" не исключает возвращения индексов на положительную территорию.