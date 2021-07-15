МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США в четверг опускаются, инвесторы оценивают статистику по рынку труда и промпроизводству в США, а также показатели финотчетностей, свидетельствуют данные торгов. Эксперт отмечает смену инвестиционных предпочтений россиян

По состоянию на 16.36 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,29% — до 34832,91 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ опускался на 0,41% — до 14585,1 пункта. Индекс широкого рынка S&P 500 уменьшался на 0,32% — до 4360,6 пункта.

Инвесторы оценивают данные макростатистики по США. Так, промпроизводство в стране в июне выросло на 0,4% к предыдущему месяцу, хотя ожидался рост на 0,6%. А как сообщило ранее министерство труда США, количество первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю по 10 июля ожидаемо составило 360 тысяч. Показатель снизился на 26 тысяч по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели.

Инвесторы продолжают оценивать финрезультаты компаний. Так, акции отчитавшихся ранее американских Morgan Stanley и Bank of New York Mellon дешевеют на 0,5% и 3,3% соответственно, хотя показатели прибыли и выручки банков оказались выше ожиданий аналитиков.

Аналитики также ожидают выступление главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла перед банковским комитетом. После выступления Пауэлла в среду опасения рынков вокруг перспектив ужесточения монетарной политики ослабли.

"Рынки закладывали в цену идеал, и теперь, когда у нас появилась неуверенность по отказу ФРС от своей политики, результатом стала пауза. Позитивное отношение к риску определенно исчезло", — приводит газета Wall Street Journal мнение аналитика MUFG Дерека Халпенни (Derek Halpenny).