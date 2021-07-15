МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Рубль незначительно меняется к основным резервным валютам на фоне противоречивых курсообразующих факторов. "Ждите пузырей". Как сберечь свои деньги в ближайший год

С одной стороны, нефть падает на фоне неопределенности с договоренностями ОПЕК+ по квотам на добычу нефти, что негативно и для рубля. С другой, начало налогового периода июля в РФ оказывает поддержку курсу российской валюты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 17.06 мск повышался на 4 копейки, до 74,11 рубля, курс евро снижался на 6 копеек, до 87,61 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ В БОКОВИКЕ

Российская валюта в четверг днем стабильна против доллара и евро, отыгрывая легкие курсовые колебания форекса. Так, индекс доллара (DXY) прибавляет 0,1%, до 92,5 пункта. Евро при этом теряет 0,1%, до 1,1820 доллара.

Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 10 июля, снизилось на 26 тысяч по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели — до 360 тысяч, как и ожидали аналитики. Это самый низкий показатель с марта 2020 года, когда пандемия Covid-19 нанесла удар по экономике США.

Рынок нефти при этом падает, оказывая давление на рубль. Так, цена на нефть марки Brent дешевеет на 1,5%, до 63,7 доллара. Игроки продолжают оценивать договоренности ОПЕК+ по квотам на добычу нефти в связи с принципиальной позицией ОАЭ, желающих повысить свои лимиты.

При этом поддержка рублю приходит от начала налогового периода июля в РФ, в течение которого, по оценкам экспертов, банки перечислят в бюджет около 2,5 триллиона рублей.

В итоге, доллар и евро мало меняются к рублю. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 5,5 тысячи за баррель сорта Brent. ОПЕК заметно увеличила добычу нефти в июне

ПРОГНОЗЫ

Основной негатив для рубля связан с падением нефтяных цен на фоне неопределенности в сделке ОПЕК+, однако довольно мягкие заявления главы ФРС США Джерома Пауэлла ослабили опасения скорого ужесточения ДКП в США, что умеренно поддерживает рубль, как рисковый актив, считает Варвара Пономарева из банка "Санкт-Петербург".

Снижение цен на нефть, оказывает наибольшее влияние, да и дивидендные потоки могут напоминать о себе вкупе с локальным, в том числе "туристическим" спросом на валюту, рассуждает Дмитрий Полевой из компании "Локо-инвест" о курсообразующих факторах рубля. Курс пока удерживает диапазон 74-75 рублей за доллар, что в ближайшие дни сохранится, оценивает он.

Динамика рубля в последние сессии приобрела консолидационный характер: доллар совершает разнонаправленные движения в диапазоне 73,9-74,4 рубля, отмечает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". Для выхода курса из этого коридора должны появится серьезные драйверы рыночного или новостного характера, полагает он.