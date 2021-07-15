МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в четверг опустились на фоне снижения энергетического сектора и падения нефтяных цен, свидетельствуют данные торгов. Российский рынок акций закрылся падением на дешевеющей нефти

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 уменьшился 1,12% — до 7012,02 пункта, французский CAC 40 — на 0,99%, до 6493,36 пункта, немецкий DAX — на 1,01%, до 15629,66 пункта.

В четверг падение нефтяных цен достигало 2%, что сдержало энергетический сектор Европы, который просел на 2,8%. В результате бумаги BP подешевели на 2,9%, Royal Dutch Shell — на 2,2%, TotalEnergies — на 1,2%.

"Европейские акции снижаются вторую торговую сессию подряд из-за падения нефтяных гигантов и акций туристического сектора, поскольку цены на нефть снижаются и случаи COVID-19 растут", — сказала газете Wall Street Journal аналитик Oanda Софи Гриффитс (Sophie Griffiths).

Инвесторы обратили внимание и на внутреннюю статистику. Так, безработица в Великобритании в марте-мае выросла до 4,8% с 4,7% в феврале-апреле, хотя ожидалось сохранение показателя на уровне февраля-апреля в 4,7%.