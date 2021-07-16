2021-07-16T16:27:00+03:00
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2021-07-16T16:27:00+03:00
2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210716/834221880.html
События в сфере макроэкономики и бизнеса 19 июля
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Ожидаемые в понедельник, 19 июля, события в сфере макроэкономики и бизнеса. Международные события Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз 13:00
GBP
Великобритания — Выступление... ПРАЙМ, 16.07.2021
события в сфере макроэкономики и бизнеса, новости, мнения аналитиков, рынки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 19 июля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
Международные события
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|13:00
|GBP
|Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Джонатана Хаскела
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Российские события
|Когда
|
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
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|RUB
|Группа Самолет — операционные результаты за 2кв2021
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|RUB
|Газпром — СД (согласие на совершение сделки со Сбербанком)
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|RUB
|ФСК ЕЭС — СД (выборы председателя СД)
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|RUB
|Самолет — закрытие реестра для участия в ВОСА (10.09.2021, перевыборы СД)
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|RUB
|РУСАЛ — закрытие реестра для участия в ВОСА (дата не определена, досрочные перевыборы СД, див-ды за 1П2021, в очной форме)
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|RUB
|Детский мир — встреча топ-менеджмента с аналитиками
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