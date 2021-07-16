МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 19 июля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
13:00 GBP Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Джонатана Хаскела    
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB Группа Самолет — операционные результаты за 2кв2021    
  RUB Газпром — СД (согласие на совершение сделки со Сбербанком)    
  RUB ФСК ЕЭС — СД (выборы председателя СД)    
  RUB Самолет — закрытие реестра для участия в ВОСА (10.09.2021, перевыборы СД)    
  RUB РУСАЛ — закрытие реестра для участия в ВОСА (дата не определена, досрочные перевыборы СД, див-ды за 1П2021, в очной форме)    
  RUB Детский мир — встреча топ-менеджмента с аналитиками    