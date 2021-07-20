МОСКВА, 20 июл — Dow Jones. Фьючерсы на золото в понедельник снизились вторую сессию подряд на фоне некоторого укрепления доллара США и резкой распродажи на мировых фондовых рынках, отчасти вызванного опасениями относительно распространения штамма Covid-19 "дельта". Фондовые индексы США снизились

В последнее время золото "чрезмерно рекламировалось в качестве инструмента хеджирования от инфляции", говорит Эдриан Эш, директор по исследованиям в BullionVault. Это привело к "разочарованию, а затем – к превентивным продажам инвесторами, которые поверили в то, что центральные банки вот-вот начнут ужесточать денежно-кредитную политику".

Падение цен на золото последовало на фоне широкомасштабного снижения на фондовом рынке США. "Золото редко подскакивает в цене только из-за падения фондового рынка", — отмечает Эш. Обычно снижение бывает вызвано фиксацией прибыли на фоне снижения акций.

Августовские фьючерсы на золото по итогам торгов на COMEX снизились на 5,80 доллара, или 0,3%, по 1809,20 доллара после падения на 0,8% в пятницу.

Опасения относительно новой вспышки коронавируса в США подталкивает инвесторов искать убежища в долларах, что оказывает некоторое давление на стоимость золота, которое в противном случае пользовалось бы спросом. Индекс доллара ICE вырос на 0,1%.

Более сильный доллар делает деноминированные в долларах ценные металлы более дорогостоящими для зарубежных покупателей.

"В настоящее время мы видим рост индекса доллара, и это толкает цены на золото вниз", — пишет Наим Аслам, главный аналитик AvaTrade в ежедневной аналитической записке.

Сентябрьские фьючерсы на серебро упали на 65 центов, или 2,5%, до 25,14 доллара за унцию. По итогам прошлой недели цены на серебро снизились на 1,7%.

Сентябрьские фьючерсы на медь упали на 2,8% до 4,20 доллара за фунт.

Октябрьские фьючерсы на платину упали почти на 3,4% до 1071,40 доллара за унцию. Сентябрьские фьючерсы на палладий упали на 1,7% до 2592,70 доллара за унцию.

— Автор Mark DeCambre; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam @ 1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ

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