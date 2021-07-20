МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы во вторник закрылись ростом после снижения на 2,5% торговым днем ранее на коронавирусных опасениях, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос 0,54% — до 6881,13 пункта, французский CAC 40 — на 0,81%, до 6346,85 пункта, немецкий DAX – на 0,55%, до 15216,27 пункта.

Европейские биржи завершили торги вторника в плюсе после того, как днем ранее упали на 2,5% на фоне растущих опасений вокруг распространения штамма COVID-19 "дельта". Инвесторы оценивали влияние коронавируса на процесс восстановления экономики, а также возможное введение новых ограничений.

"Несмотря на опасения, что штамм "дельта" может подорвать туристическую и потребительскую активности, сегодняшние успехи таких компаний, как Rolls-Royce, Hammerson и Cineworld, подчеркивают, что акции, вероятно, будут в центре волатильности", — сказал газете Wall Street Journal старший рыночный аналитик IG Джошуа Махони (Joshua Mahony).

Акции компании Rolls-Royce выросли во вторник на 3,47%, Hammerson – на 3,6%, Cineworld Group – на 3,11%.