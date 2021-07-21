МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Стоимость золота снижается в среду вечером на возвращении аппетита к риску, свидетельствуют данные торгов. Рубль растет на дорожающей нефти

По состоянию на 18.45 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,39%, или на 7 долларов — до 1804,4 доллара за тройскую унцию, во вторник золото несколько подросло. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожает на 1,05% — до 25,258 доллара за унцию.

В среду на мировых рынках преобладает склонность к риску после волатильности в начале недели, вызванной опасениями вокруг штамма "дельта" коронавируса. Теперь опасения сменились ростом рисковых настроений. Нефть дорожает почти на 4%, биржи Европы растут в пределах 2%, США — на 0,5%.

Доходность десятилетних гособлигаций США также растет до 1,283% с уровня предыдущего закрытия в 1,209%. Увеличение доходности казначейских облигаций оказывает давление на стоимость золота, так как актив становится менее выгодным.