МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций в середине недели повысился по основным биржевым индексам, отыгрывая улучшение конъюнктуры мировых рынков. Росстат впервые почти за год зафиксировал недельную дефляцию

Активный рост нефтяных котировок и повышение западных фондовых индексов, а также рост рубля оказывают поддержку рынку акций РФ.

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов повысился на 0,5%, до 3722,96 пункта, а долларовый индекс РТС — на 1,2%, до 1586,12 пункта.

ВВЕРХ — ЗА НЕФТЬЮ

Российский фондовый рынок в середине недели повышался на фоне позитивных сигналов с мировых торговых площадок. В первую очередь — это активный рост цены на нефть, баррель марки Brent растет на 4,1% до 72,2 доллара.

Участники рынка отыгрывают падение на прошлой неделе в США запасов дистиллятов на 1,3 миллиона баррелей (0,9%) до 141 миллиона баррелей, в то время как прогнозировался их рост на 0,6 миллиона баррелей.

Основные западные биржевые индексы прибавляют на фоне начала сезона отчетности крупнейших компаний США, добавляя позитивного импульса российскому рынку акций.

До открытия торгов свои финансовые результаты опубликовали такие американские компании как Johnson & Johnson, Harley-Davidson, Coca-Cola и Verizon Communications, которые продемонстрировали сильные результаты за первое полугодие. Это ослабило опасения за восстановление мировой экономики вследствие распространения штамма COVID-19 "дельта".

В лидерах роста цены среди российских акций оказались акции ИСКЧ (+11,1%). ГДР Qiwi выросли на 4,2% на новостях, что группа продаст банку "Открытие" свою долю в 40% в проекте "Точка" по ориентировочной цене 4,95 миллиарда рублей. Сделка может быть закрыта уже в третьем квартале.

Выросли также префы "Мечела" (+2,9%), расписки HeadHunter (+3%), акции ТМК (+1,9%).

Упали бумаги "Полюса" (-0,8%), Polymetal (-1,5%), "Русала" (-1,5%), акции АФК "Система" (-1%). Нефть подскочила после публикации статистики из США

ПРОГНОЗЫ

На мировых фондовых биржах в середине недели наблюдался уверенный рост, который говорит об улучшении краткосрочных перспектив рисковых активов и неплохих шансах развития среднесрочного повышения, вирусные страхи отошли на второй план, рассуждает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".

"Индексы Мосбиржи и РТС нацеливаются на рост в район 3800 и 1630 пунктов, соответственно. Среднесрочный восходящий тренд пока не теряет своей актуальности. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 3670-3770 пунктов", — добавляет она.

В четверг внимание инвесторов может вернутся к сигналам финансовых регуляторов, а импульс восстановительного роста, как и подъем цен на нефть могут несколько затормозиться, считает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

"В четверг состоится заседание ЕЦБ. Участники торгов будут ждать его комментариев в связи с ухудшением ситуации с пандемией. По нашим оценкам, индекс Мосбиржи в четверг будет формироваться в пределах 3675-3750 пунктов", — добавляет он.