МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг растут вслед за Уолл-стрит, — сезон отчетностей поддерживает оптимизм на рынках, свидетельствуют данные торгов. Китай второй раз за месяц продаст цветные металлы из госрезервов

По состоянию на 7.40 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,33% — до 3574,3 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,18%, до 2497,15 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1,73%, до 27671,39 пункта. Южнокорейский KOSPI увеличивался на 1,05% — до 3249,55 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,93%, до 7376,7 пункта.

В Японии торги не проводятся в связи с выходным днем. В среду японский Nikkei 225 поднялся на 0,58% — до 27548 пунктов.

Основные фондовые индексы США в среду выросли на 0,8-0,9% на фоне сезона отчетностей. В основном американские компании показывают сильные результаты за минувший квартал, что поддерживает их акции и добавляет оптимизма трейдерам.

В то же время сдерживающими факторами для рынков остаются инфляция и пандемия коронавируса. "Штамм "дельта" остается постоянным риском для рынков в краткосрочной перспективе. Инфляция пока остается лишь временной проблемой, она также удерживает центробанки от "ястребиных" шагов", — приводит агентство Ассошиэйтед Пресс мнение аналитика Oanda Крэга Эрлама (Craig Erlam).