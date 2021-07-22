МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили четверг ростом индексов на фоне подъема на американских биржах в предыдущий день, свидетельствуют данные торгов. Российский рынок акций утром растет вслед за мировыми биржами

Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,3% — до 3574,73 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,5%, до 2503,85 пункта, гонконгский Hang Seng Index поднялся на 1,8% — до 27723,84 пункта, южнокорейский KOSPI — на 1,07%, до 3250,21 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 увеличился на 1,06% — до 7386,4 пункта. В Японии торги не проводились в связи с выходным днем (в среду японский Nikkei 225 вырос на 0,58% — до 27548 пунктов).

Трейдеры в Азии обратили внимание на то, что фондовые рынки США закрылись в среду на 0,8-0,9% на фоне оптимизма, связанного с сезоном корпоративной отчетности.

Фактором неопределенности остается ситуация с коронавирусом в мире, который быстро распространяется и грозит замедлением восстановления экономики, в то же время аналитики полагают, что вакцинация поможет смягчить удар от новой волны COVID-19.

"Базовый прогноз развития событий в США заключается в том, что рост числа случаев заражения штаммом "дельта" не приведет к ужесточению карантинных ограничений, и, хотя уровни вакцинации различаются в зависимости от штата к штату, 79,5% населения старше 65 лет в настоящее время полностью вакцинированы", — отметил аналитик National Australia Bank Тапас Стрикленд (Tapas Strickland), которого цитирует агентство Франс Пресс.