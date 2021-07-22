МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в четверг растут — инвесторы ожидают заседание Европейского центрального банка, поддерживает котировки и общая склонность к риску, свидетельствуют данные торгов. Бумаги российских компаний в основном дорожают на бирже Лондона

По состоянию на 11.29 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,05% — до 7001,45 пункта, французский CAC 40 — на 0,63%, до 6505,12 пункта, немецкий DAX — на 0,84%, до 15552 пунктов.

Позднее в четверг ЕЦБ объявит свое решение по ставке и другим параметрам монетарной политики. Инвесторы ожидают от регулятора подсказки по экономической ситуации и его дальнейшим планам в части мер поддержки.

Глобальная склонность к риску также поддерживает котировки. Основные американские фондовые индексы завершили торги ростом на 0,8-0,9%, азиатские индексы выросли в пределах 1,8%.

Продолжает влиять на торги и сезон отчетностей. Акции шведской EQT дорожают на 11,5% после публикации сильных результатов по итогам квартала. Акции швейцарской ABB растут в цене на 1,9% — компания в своей отчетности улучшила вдвое прогноз по выручке на текущий год.

Бумаги Unilever при этом дешевеют на 3,8%. Согласно финотчету, компания в первом полугодии сократила чистую прибыль на 4,1% год к году — до 3,397 миллиарда евро. Операционная прибыль также снизилась.