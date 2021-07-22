МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США в четверг движутся разнонаправленно на противоречивых факторах — сильное начало сезона отчетности американских компаний и достаточно слабая макроэкономическая статистика, свидетельствуют данные торгов. Рубль укрепляется к доллару и стабилен к евро

По состоянию на 17.27 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,18% — до 34734,43 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ рос на 0,28% — до 14674,7 пункта, а индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,03%, до 4360,7 пункта.

На американских фондовых рынках в четверг наблюдается преимущественно положительная динамика на фоне сильных финансовых результатов компаний США в период отчетности. На этом фоне опасения инвесторов по поводу распространения штамма COVID-19 "дельта" снижаются.

"Результаты по прибыли остаются сильными, и прогнозы показывают, что штамм "дельта" не влияет на восстановление (экономики — ред.), по крайней мере пока. Это вселяет в инвесторов уверенность в том, что восстановление может продолжаться", — сказала газете Wall Street Journal руководитель глобальной рыночной стратегии Natixis Investment Managers Эсти Двек (Esty Dwek).

Тем не менее рост американских индексов сдерживают статданные по стране. Так, число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 17 июля, выросло на 51 тысячу по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели — до 419 тысяч. Аналитики же ожидали снижения показателя на 10 тысяч, до 350 тысяч заявок.

Далее были обнародованы данные по количеству сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке США в июне, которое выросло на 1,4% по сравнению с пересмотренным показателем мая — до 5,86 миллиона. При этом аналитики ожидали увеличения показателя до 5,9 миллиона.