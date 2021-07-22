МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Стоимость золота растет в четверг вечером, в то время как инвесторы обратили внимание на статданные по США, которые не оправдали ожидания аналитиков, свидетельствуют данные торгов. Евро дешевеет к доллару на заявлениях Европейского центробанка

По состоянию на 18.33 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,26%, или на 4,65 доллара — до 1808,2 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,6% — до 25,407 доллара за унцию.

Цена на золото перешла к росту после публикации статистики из США. Число заявок на пособие по безработице в стране за неделю выросло на 51 тысячу, до 419 тысяч при прогнозе снижения до 350 тысяч. Показатель также стал максимальным с середины мая. Кроме того, продажи жилья на вторичном рынке США в июне выросли на 1,4%, до 5,86 миллиона. Эксперты ожидали более сильного роста показателя до 5,9 миллиона. На этом фоне спрос на золото как на актив-"убежище" повысился.

При этом рост стоимости золота ограничен общим оптимизмом на рынке и ростом курса доллара. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) растет на 0,04%, до 92,79 доллара. При таком раскладе золото становится менее выгодным активом.

Старший аналитик Activ Trades Карло-Альберто де Каса (Carlo Alberto De Casa), чье мнение приводит агентство Market Watch, полагает, что стоимость золота может повысится в следующие несколько дней, если доллар будет слабее. Он отметил, что небольшая волатильность стоимости золота может рассматриваться как "поддерживающий сигнал", так как когда цена снижается, "покупатели, кажется, готовы ее поддержать".