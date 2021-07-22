МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Стоимость американских депозитарных расписок (ADR) китайского конгломерата DiDi, владеющего одноименным сервисом заказа такси, падает на торгах в США почти на 11%, свидетельствуют данные биржи. Российский рынок акций вырос на внешнем позитиве и отчетностях компаний

По состоянию на 22.49 мск стоимость ценных бумаг DiDi на торгах на Нью-Йоркской фондовой бирже снижалась на 10,91% — до 10,24 доллара.

Обвал котировок компании происходит из-за того, что 22 июля агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что власти КНР рассматривают введение санкций против компании после ее первичного размещения акций (IPO) в прошлом месяце.

Регулирующие органы рассматривают решение гиганта по выходу на открытый рынок, несмотря на противодействие со стороны Администрации киберпространства Китая, как вызов авторитету Пекина. "Представители CAC (Комиссия по вопросам госрегистрации юрлиц — ред.), министерства общественной безопасности, министерства государственной безопасности, министерства природных ресурсов, а также налоговых, транспортных и антимонопольных регуляторов начали локальное расследование в офисах компании", — говорится в заявлении органа контроля за киберпространством, которое приводит Блумберг.

DiDi первично разместила акции (IPO) 30 июня 2021 года. 1 июля бумаги компании торговались по цене в 16,4 доллара за акцию.

DiDi Chuxing (DiDi) — ведущая в мире мобильная платформа предоставления транспортных услуг. Компания предлагает полный спектр транспортных сервисов и услуг жизнеобеспечения, доступных через приложение для более чем 550 миллионов пользователей в Азии, Латинской Америке и Австралии. В Россию DiDi пришел в августе 2020 года. Сервис осуществляет более 10 миллиардов пассажирских поездок в год.