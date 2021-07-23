МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в пятницу показывают рост, инвесторы оценивают рекордную макростатистику по деловой активности в еврозоне, свидетельствуют данные торгов. Индекс деловой активности в еврозоне вырос до максимума за 21 год

По состоянию на 11.20 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,71% — до 7017,75 пункта, французский CAC 40 — на 0,65%, до 6523,96 пункта, немецкий DAX — на 0,58%, до 15603,95 пункта.

Поддерживают фондовые рынки данные о рекордной за много лет деловой активности в еврозоне. Композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг 19 стран еврозоны, по предварительной оценке, в июле вырос до максимума за 21 год и составил 60,6 пункта, в июне показатель составлял 59,5 пункта.

Композитный PMI крупнейшей экономики Европы, Германии, по предварительной оценке, вырос в июле до рекордного с 1998 года значения в 62,5 пункта с 60,1 пункта в июне.

Инвесторы обратили внимание на данные по розничным продажам в Великобритании за июнь. В годовом выражении показатель вырос на 9,7% при прогнозе роста на 9,6%, месячное увеличение составило 0,5% вместо прогнозируемых 0,4%.