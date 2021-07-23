События в сфере макроэкономики и бизнеса 26 июля
МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 26 июля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|3:30
|JPY
|Япония — Индекс PMI в секторе услуг
|47,2
|11:00
|EUR
|Германия — Индекс деловых ожиданий (июль)
|104
|103
|11:00
|EUR
|Германия — Оценка текущей ситуации (июль)
|99,6
|101,5
|11:00
|EUR
|Германия — Индекс делового климата IFO (июль)
|101,8
|102,5
|14:00
|GBP
|Великобритания — Выступление представителя Банка Англии (BoE /Bank of England) Гертьяна Влиге
|17:00
|USD
|США — Продажи нового жилья (м/м) (июнь)
|-5,9%
|17:00
|USD
|США — Продажи нового жилья (июнь)
|769 тыс
|800 тыс
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|Лента — операционные результаты за 2кв2021 и аудированная финансовая отчетность по МСФО за 1П2021
|RUB
|Русагро — операционные результаты за 2кв2021
|RUB
|Северсталь — закрытие реестра для участия в ВОСА (20.08.2021, в заочной форме, див-ды 2кв2021, реестр для выплаты — 02.09.2021)
|27,35 (1кв2020) + 15,44 (2кв2020) + 37,34 (3кв2020) + 36,27 (фин) — див-д 2020
|46,77 (1кв2021) + 84,45 (2кв2021) — див-д 2021
|RUB
|ГМК Норильский никель — закрытие реестра для участия в ВОСА (19.08.2021, в заочной форме, об уменьшении УК путем погашения приобретенных в ходе обратного выкупа акций, внесение изменений в устав)
|RUB
|Русснефть — закрытие реестра для участия в ВОСА (17.09.2021, в заочной форме, досрочные перевыборы СД)
https://1prime.ru/Financial_market/20210723/834285350.html