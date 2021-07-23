Когда Где и что Предыдущее значение Факт.

RUB Лента — операционные результаты за 2кв2021 и аудированная финансовая отчетность по МСФО за 1П2021

RUB Русагро — операционные результаты за 2кв2021

RUB Северсталь — закрытие реестра для участия в ВОСА (20.08.2021, в заочной форме, див-ды 2кв2021, реестр для выплаты — 02.09.2021) 27,35 (1кв2020) + 15,44 (2кв2020) + 37,34 (3кв2020) + 36,27 (фин) — див-д 2020 46,77 (1кв2021) + 84,45 (2кв2021) — див-д 2021

RUB ГМК Норильский никель — закрытие реестра для участия в ВОСА (19.08.2021, в заочной форме, об уменьшении УК путем погашения приобретенных в ходе обратного выкупа акций, внесение изменений в устав)