МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 26 июля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
3:30 JPY Япония — Индекс PMI в секторе услуг 47,2  
11:00 EUR Германия — Индекс деловых ожиданий (июль) 104 103
11:00 EUR Германия — Оценка текущей ситуации (июль) 99,6 101,5
11:00 EUR Германия — Индекс делового климата IFO (июль) 101,8 102,5
14:00 GBP Великобритания — Выступление представителя Банка Англии (BoE /Bank of England) Гертьяна Влиге    
17:00 USD США — Продажи нового жилья (м/м) (июнь) -5,9%  
17:00 USD США — Продажи нового жилья (июнь) 769 тыс 800 тыс
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB Лента — операционные результаты за 2кв2021 и аудированная финансовая отчетность по МСФО за 1П2021    
  RUB Русагро — операционные результаты за 2кв2021    
  RUB Северсталь — закрытие реестра для участия в ВОСА (20.08.2021, в заочной форме, див-ды 2кв2021, реестр для выплаты — 02.09.2021) 27,35 (1кв2020) + 15,44 (2кв2020) + 37,34 (3кв2020) + 36,27 (фин) — див-д 2020 46,77 (1кв2021) + 84,45 (2кв2021) — див-д 2021
  RUB ГМК Норильский никель — закрытие реестра для участия в ВОСА (19.08.2021, в заочной форме, об уменьшении УК путем погашения приобретенных в ходе обратного выкупа акций, внесение изменений в устав)    
  RUB Русснефть — закрытие реестра для участия в ВОСА (17.09.2021, в заочной форме, досрочные перевыборы СД)    