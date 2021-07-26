МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Стоимость золота перешла к снижению в понедельник вечером после утреннего роста, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.35 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,12%, или на 2,35 доллара — до 1799,45 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро при этом дорожал на 0,17%, до 25,277 доллара за унцию.

Утром золото дорожало на опасениях относительно ситуации с коронавирусом. Затем динамика изменилась и стоимость драгметалла начала падать, продолжив снижение, которое длится третью торговую сессию подряд.

Трейдеры ждут заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, которое пройдет в среду, 28 июля. На этом фоне растут рисковые настроения, американские фондовые индексы NASDAQ и S&P продолжают бить рекорды.

Старший аналитик Activ Trades Карло-Альберто де Каса (Carlo Alberto De Casa), чье мнение приводит агентство Market Watch, полагает, что любые "голубиные" комментарии со стороны регулятора будут рассматриваться как положительные факторы для стоимости золота.