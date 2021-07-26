ВАШИНГТОН, 26 июл — ПРАЙМ. Биржи США умеренно выросли на ожидании корпоративной отчетности, свидетельствуют данные торгов.

Целый ряд крупнейших компаний США, включая Alphabet, Apple, Microsoft, Pfizer и Boeing, представят на этой неделе квартальные отчеты.

Индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,24%, до 4422,30 пункта, промышленный индекс DJIA также вырос на 0,24% — до 35144,31 пункта, тогда как рост высокотехнологичного NASDAQ оказался номинальным — на 0,03%, до 14840,71 пункта.

Акции Tesla, которая побила в квартальном отчете ожидания по прибыли до налогов (почти 12 миллиардов долларов), выросли до закрытия на 2,21%, а после официального окончания торгов умерили рост до 1,3%.