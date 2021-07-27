МОСКВА, 27 июл — Dow Jones. Фьючерсы на золото в понедельник упали ниже ключевой отметки 1800 долларов за унцию, закрывшись на минимуме почти трех недель. Фьючерсы на нефть WTI закрылись снижением впервые за пять сессий

Инвесторы готовятся к заседанию Комитета по операциям на открытом рынке ФРС, которое стартует во вторник. Ожидается, что комитет обсудит планы относительно постепенного замедления ежемесячных покупок облигаций.

Инвесторы хотели бы узнать немного больше относительно сроков и методов сворачивания стимулирующих мер, говорит Карло Альберто де Каса, рыночный аналитик Kinesis. “Любые намеки на мягкую политику со стороны (председателя ФРС) Джерома Пауэлла и его команды будут считаться положительными для цен на золото", – добавляет он.

Заявление ФРС о денежно-кредитной политике будет опубликовано в среду. По мнению некоторых экономистов, те инвесторы, которые ждут четких ответов на вопросы о сроках начала и темпах сворачивания стимулирующих мер, вероятно, будут разочарованы.

Заявление центрального банка может иметь “воздействие на доллар, в зависимости от того, обозначит ли комитет близость сворачивания программы, или наоборот, продемонстрирует беспокойство в отношении распространения дельта-штамма коронавируса, отмечает Рикардо Евангелиста, старший аналитик ActivTrades. Российский рынок акций вырос по основным индексам

“Во втором случае цены на золото, вероятно, получат поддержку, тогда как в первом случае они могут снизиться на фоне роста доллара к новым максимумам”, — заключает он.

Августовские фьючерсы на золото недавно на COMEX закрылись снижением на 2,60 доллара, или на 0,1%, по 1799,20 доллара за унцию. Это самая низкая цена закрытия для наиболее активно торгуемых контрактов с 6 июля. Сентябрьские контракты на серебро выросли в цене на 9 центов, или на 0,3%, до 25,32 доллара за унцию.

В ходе торгов в понедельник цены на золото достигали 1812 долларов за унцию. Определенную поддержку им оказало ослабление доллара, говорят аналитики.

Индекс доллара ICE снизился почти на 0,4%. Ослабление доллара может оказывать поддержку котировкам сырьевых товаров, цены на которые формируются в американской валюте, поскольку такие товары становятся дешевле для держателей других валют.

После заседания Комитета по операциям на открытом рынке ФРС, все будет зависеть от оценки рынком перспектив процентных ставок и инфляции, отмечает Чинтан Карнани из Insignia Consultants. Цены на золото, вероятно, быстро поднимутся выше 1900 долларов за унцию, "при малейшем намеке на сохранение инфляции", говорит он.

Сентябрьские фьючерсы на медь закрылись ростом на 4,2% до 4,59 доллара за фунт, достигнув максимальной цены закрытия с июня.

Октябрьские контракты на платину подорожали на 0,8%, до 1070 долларов за унцию. Сентябрьские фьючерсы на палладий подорожали на 0.6% до 2678,10 доллара за унцию.

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