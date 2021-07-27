МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Рубль символически снижается к доллару и евро в начале торгов, следует из данных Московской биржи. Фондовые индексы США закрылись небольшим ростом

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.03 мск вторника растет на 5 копеек — до 73,7 рубля, курс евро — на 6 копеек, до 87,02 рубля.

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent поднимается на 0,38% — до 73,98 доллара за баррель.

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