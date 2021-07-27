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2021-07-27T07:16:12+03:00
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https://1prime.ru/Financial_market/20210727/834303691.html
Рубль символически снижается к доллару и евро
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Рубль символически снижается к доллару и евро в начале торгов, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 7.03 мск вторника растет на 5 копеек — до... ПРАЙМ, 27.07.2021
курсы валют, евро, доллар, рубль, новости, рынки, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Рубль символически снижается к доллару и евро в начале торгов, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.03 мск вторника растет на 5 копеек — до 73,7 рубля, курс евро — на 6 копеек, до 87,02 рубля.
Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent поднимается на 0,38% — до 73,98 доллара за баррель.
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