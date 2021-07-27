МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 28 июля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
4:30 AUD Австралия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (2кв2021) 1,1% 3,8%
4:30 AUD Австралия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (кв/кв) (2кв2021) 0,6% 0,7%
4:30 AUD Австралия — Средневзвешенный индекс потребительских цен (ИПЦ) (кв/кв) (2кв2021) 0,3% 0,5%
9:00 GBP Великобритания — Индекс цен на жильё Nationwide (г/г) (июль) 13,4% 12,1%
9:00 GBP Великобритания — Индекс цен на жилье Nationwide (м/м) (июль) 0,7% 0,6%
9:00 EUR Германия — Индекс потребительского климата (Gfk) (август) -0,3 1
15:30 USD США — Сальдо внешней торговли товарами (июнь) -88,16 млрд долл  
15:30 USD США — Товарные запасы в розничной торговле без учета автомобилей (июнь) 0,9%  
15:30 CAD Канада — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июнь) 2,8% 2,4%
15:30 CAD Канада — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июнь) 0,4% 0,4%
15:30 CAD Канада — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июнь) 0,5% 0,4%
17:30 USD США — Запасы сырой нефти 2,108 млн барр -3,433 млн барр
17:30 USD США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) -1,347 млн барр  
21:00 USD США — Заявление Федерального комитета по открытым рынкам /Federal Open Market Committee (FOMC)/    
21:00 USD США — Решение по процентной ставке ФРС 0,25% 0,25%
21:30 USD США — Пресс-конференция FOMC    
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
11:30 мск RUB ЦБ РФ — Онлайн пресс-конференция по основным направлениям развития финансового рынка на ближайшие три года с участием 1-го заместителя Председателя Банка России Сергея Швецова /трансляция на сайте cbr.ru и официальной странице Банка России в Facebook, а также на YouTube-канале/    
  RUB Яндекс — финансовая отчетность по US GAAP за 2кв2021    
15:00 мск (13:00 лнд, 08:00 NY) RUB Яндекс — телеконференция менеджмента    
  RUB НОВАТЭК — финансовая отчетность по МСФО за 2кв2021    
  RUB РусГидро — финансовая отчетность по РСБУ за 2кв/1П2021    
  RUB Юнипро — финансовая отчетность по РСБУ за 2кв/1П2021    
  RUB Энел Россия — финансовая отчетность по МСФО за 2кв2021    
19:00 RUB ВВП (месячный) (г/г) 10,9%  
19:00 RUB Объём розничных продаж (г/г) (июнь) 27,2% 12% (прогноз)
22:00 RUB Объём розничных продаж (г/г) (июнь) 27,2% 12% (прогноз)
22:00 RUB Уровень безработицы (июнь) 4,9% 5% (прогноз)