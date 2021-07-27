МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Стоимость золота продолжает снижаться во вторник вечером на фоне роста обеспокоенности относительно ситуации в Китае, инвесторы также ждут заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.53 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,19%, или на 4,15 доллара — до 1795,55 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дешевел на 2,73%, до 24,628 доллара за унцию.

Давление на стоимость золота оказали сообщения из Китая. Помимо новостей об ужесточении регулирования в образовательном и строительном секторах страны, власти, по данным местных СМИ, запустили кампанию, направленную на регулирование интернет-индустрии. Гонконгский фондовый индекс Hang Seng Index упал до минимума с ноября 2020 года. На этом фоне инвесторы предпочитают вкладываться в более "безопасный" доллар.

"Бесконечная мантра Пекина о спекулятивной деятельности — это плохо", — приводит газета Wall Street Journal слова аналитика Kingdom Futures Малколма Фримена (Malcolm Freeman).

Кроме того, трейдеры ожидают заседания ФРС США. В среду, регулятор огласит решение по ставке. Кроме того, рынки надеются услышать подсказки относительно дальнейшего курса политики регулятора.