МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Рубль вечером слегка снижается против доллара и большей степени к евро на фоне укрепления европейской валюты на форексе в направлении 1,185 доллара.

Незначительные колебания рынка нефти, сползание курса доллара на форексе к большинству мировых валют оказывает сдерживающее влияние на динамику курса рубля.

Курс доллара расчетами "завтра" на 18.53 мск повышался на 10 копеек — до 73,75 рубля, курс евро — на 27 копеек, до 87,23 рубля, следует из данных Московской биржи.

ОТЫГРЫВАЯ ФОРЕКС

Российская валюта во вторник незначительно теряет против доллара и больше снижается к евро, отыгрывая некоторое укрепление европейской валюты на форексе. Так, индекс доллара (DXY) снижается на 0,3% до 92,4 пункта. Евро при этом прибавляет 0,3% до 1,1833 доллара. При этом некоторые развивающиеся валюты также прибавляют к доллару.

При этом трейдеры воздерживаются от активной торговли в преддверии завтрашнего оглашения итогов заседания ФРС США, которое проходит во вторник-среду. Инвесторы ожидают от регулятора подсказок по дальнейшим мерам поддержки экономики, включая возможное повышение ставки. При этом аналитики полагают, что Федрезерв вряд ли изменит риторику.

Рынок нефти "топчется" на довольно высоких уровнях, сохраняя поддержку российской валюте. Так, цена барреля марки Brent теряет вечером 0,2% до 73,6 доллара. С одной стороны, начало массовой вакцинации в мире помогает снимать некоторые карантинные ограничения, что поддерживает спрос на нефть.

С другой — ситуация с коронавирусом по-прежнему остается неопределенной, в частности беспокойство вызывает распространение в мире штамма "дельта". Это поддерживает риски возвращения жестких карантинных ограничений в связи с пандемией коронавируса.

Определенную поддержку рублю оказывают сообщения о том, что Минфин России, пользуясь улучшением конъюнктуры долгового рынка, 28 июля впервые с момента вступления в силу новых санкций США на рублевый госдолг проведет безлимитные аукционы по размещению ОФЗ. В предыдущий раз Минфин проводил безлимитный аукцион по ОФЗ 9 июня.

В итоге, доллар и евро прибавляют к рублю 0,1-0,3%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 5,4 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Стабильность российского рубля к основным резервным валютам обеспечивается котировками нефти, которые зафиксировались на уровне около 73 долларов за баррель, периодом выплаты налогов компаниями-экспортерами, а также общей стабилизацией рынков, считает Денис Бадьянов из УК "Альфа-Капитал".

"Несмотря на негативную динамику третьей волны пандемии, инвесторы больше обращают внимание на экономические показатели по итогам второго квартала и отчетность крупнейших эмитентов. Динамика в основном позитивная, на фоне низкой базы прошлого года сектора показывают либо серьезный рост, либо отчитываются о сокращении убытков.

"В краткосрочной перспективе курс будет находиться на прежних уровнях: в диапазоне 73,5-74,5 рубля за доллар и 87-88 рублей за евро", — оценивает он.

В ближайшие сессии для рисковых активов и развивающихся валют важным ориентиром останутся общерыночные настроения, считает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

"Если в дополнение к негативу, связанному с ужесточением госрегулирования бизнеса в КНР, завтра добавятся ястребиные сигналы со стороны ФРС, доллар может на неделе подняться в диапазон 74-75 рублей. Впрочем, учитывая последние макроданные и ухудшение ситуации с пандемией, наиболее вероятно, что Федрезерв предпочтет подчеркнуть приверженность мягкой ДКП в обозримом будущем. В среду ожидаем движения доллар в пределах 73,2-74,2 рубля", — добавил он.