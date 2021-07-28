МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду снижаются, повторяя негативную динамику на американских рынках, свидетельствуют данные торгов. Фондовые индексы США отступили от рекордных максимумов

По состоянию на 7.34 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,59% — до 3361,08 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,94%, до 2309,64 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,05% — до 25049,42 пункта. Южнокорейский KOSPI уменьшался на 0,41% — до 3219,2 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,7% — до 7379,1 пункта, японский Nikkei 225 — на 1,58% — до 27529 пунктов.

Трейдеры из Азии обратили внимание на то, что ключевые американские индексы по итогам вторника снизились в пределах 1% в рамках коррекции.

Давление на индексы Китая продолжают оказывать опасения относительно усиления регулирования в различных секторах экономики страны. Помимо новостей об ужесточении регулирования в образовательном и строительном секторах страны, власти, по данным местных СМИ, запустили кампанию, направленную на регулирование интернет-индустрии.

"На китайском рынке происходит много вещей, которые заставляют нас сохранять нейтралитет. Это связано не только с регулированием техсектора, но также и ужесточение макроэкономической политики, поскольку Китай первым "вышел" из пандемии, и это отразилось в экономических данных", — сказал портфельный менеджер Eastspring Investments Нупур Гупта (Nupur Gupta).

В среду будут опубликованы итоги двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Инвесторы также ожидают выступления главы центробанка Джерома Пауэлла в надежде получить подсказки относительно ситуации на рынке и дальнейшего курса политики регулятора.

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