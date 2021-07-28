Основные фондовые индексы АТР в среду снижаются, повторяя негативную динамику на американских рынках
МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду снижаются, повторяя негативную динамику на американских рынках, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.34 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,59% — до 3361,08 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,94%, до 2309,64 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,05% — до 25049,42 пункта. Южнокорейский KOSPI уменьшался на 0,41% — до 3219,2 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,7% — до 7379,1 пункта, японский Nikkei 225 — на 1,58% — до 27529 пунктов.
Трейдеры из Азии обратили внимание на то, что ключевые американские индексы по итогам вторника снизились в пределах 1% в рамках коррекции.
Давление на индексы Китая продолжают оказывать опасения относительно усиления регулирования в различных секторах экономики страны. Помимо новостей об ужесточении регулирования в образовательном и строительном секторах страны, власти, по данным местных СМИ, запустили кампанию, направленную на регулирование интернет-индустрии.
"На китайском рынке происходит много вещей, которые заставляют нас сохранять нейтралитет. Это связано не только с регулированием техсектора, но также и ужесточение макроэкономической политики, поскольку Китай первым "вышел" из пандемии, и это отразилось в экономических данных", — сказал портфельный менеджер Eastspring Investments Нупур Гупта (Nupur Gupta).
В среду будут опубликованы итоги двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Инвесторы также ожидают выступления главы центробанка Джерома Пауэлла в надежде получить подсказки относительно ситуации на рынке и дальнейшего курса политики регулятора.
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