МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Курс доллара к мировым валютам в среду утром слабо меняется к основным мировым валютам, в том числе иене и евро, инвесторы ожидают итоги очередной встречи Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. Нефть дорожает на данных о снижении запасов в США

По состоянию на 7.33 мск курс евро к доллару рос до 1,182 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1814 доллара за евро. Курс доллара к иене поднимался до 109,79 иены с уровня предыдущего закрытия в 109,76 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,03%, до 92,46 пункта.

В среду вечером завершается очередная двухдневная встреча ФРС. По итогам заседания регулятор озвучит свое решение по параметрам монетарной политики, а позднее на пресс-конференции выступит глава ФРС Джером Пауэлл. Инвесторы будут ждать от регулятора подсказок по состоянию экономики и дальнейшим планам относительно мер поддержки.

"Инвесторы… ждут результатов двухдневного заседания FOMC (Федерального комитета по открытым рынкам — ред.) и возможные сроки сворачивания монетарного стимулирования", — цитирует газета Wall Street Journal мнение аналитиков IG.

До открытия рынков Европы также будет опубликована статистика исследовательской компании Gfk о доверии потребителей к экономике Германии. Аналитики полагают, что соответствующий индекс составил 1 пункт в августе после июльского значения в минус 0,3 пункта.

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