11:30 мск

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ЦБ РФ — Онлайн пресс-конференция по основным направлениям развития финансового рынка на ближайшие три года с участием 1-го заместителя Председателя Банка России Сергея Швецова /трансляция на сайте cbr.ru и официальной странице Банка России в Facebook, а также на YouTube-канале/