События в сфере макроэкономики и бизнеса 28 июля
МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 28 июля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|4:30
|AUD
|Австралия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (2кв2021)
|1,1%
|3,8% (факт)
|4:30
|AUD
|Австралия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (кв/кв) (2кв2021)
|0,6%
|0,8% (факт)
|4:30
|AUD
|Австралия — Средневзвешенный индекс потребительских цен (ИПЦ) (кв/кв) (2кв2021)
|0,3%
|0,5% (факт)
|9:00
|GBP
|Великобритания — Индекс цен на жильё Nationwide (г/г) (июль)
|13,4%
|10,5% (факт)
|9:00
|GBP
|Великобритания — Индекс цен на жилье Nationwide (м/м) (июль)
|0,7%
|-0,5% (факт)
|9:00
|EUR
|Германия — Индекс потребительского климата (Gfk) (август)
|-0,3
|-0,3 (факт)
|15:30
|USD
|США — Сальдо внешней торговли товарами (июнь)
|-88,16 млрд долл
|15:30
|USD
|США — Товарные запасы в розничной торговле без учета автомобилей (июнь)
|0,9%
|15:30
|CAD
|Канада — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июнь)
|2,8%
|2,4%
|15:30
|CAD
|Канада — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июнь)
|0,4%
|0,4%
|15:30
|CAD
|Канада — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июнь)
|0,5%
|0,4%
|17:30
|USD
|США — Запасы сырой нефти
|2,108 млн барр
|-3,433 млн барр
|17:30
|USD
|США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома)
|-1,347 млн барр
|21:00
|USD
|США — Заявление Федерального комитета по открытым рынкам /Federal Open Market Committee (FOMC)/
|21:00
|USD
|США — Решение по процентной ставке ФРС
|0,25%
|0,25%
|21:30
|USD
|США — Пресс-конференция FOMC
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|11:30 мск
|RUB
|ЦБ РФ — Онлайн пресс-конференция по основным направлениям развития финансового рынка на ближайшие три года с участием 1-го заместителя Председателя Банка России Сергея Швецова /трансляция на сайте cbr.ru и официальной странице Банка России в Facebook, а также на YouTube-канале/
|RUB
|Яндекс — финансовая отчетность по US GAAP за 2кв2021
|15:00 мск (13:00 лнд, 08:00 NY)
|RUB
|Яндекс — телеконференция менеджмента
|RUB
|НОВАТЭК — финансовая отчетность по МСФО за 2кв2021
|RUB
|РусГидро — финансовая отчетность по РСБУ за 2кв/1П2021
|RUB
|Юнипро — финансовая отчетность по РСБУ за 2кв/1П2021
|RUB
|Энел Россия — финансовая отчетность по МСФО за 2кв2021
|19:00
|RUB
|ВВП (месячный) (г/г)
|10,9%
|19:00
|RUB
|Объём розничных продаж (г/г) (июнь)
|27,2%
|12% (прогноз)
|22:00
|RUB
|Объём розничных продаж (г/г) (июнь)
|27,2%
|12% (прогноз)
|22:00
|RUB
|Уровень безработицы (июнь)
|4,9%
|5% (прогноз)
https://1prime.ru/Financial_market/20210728/834312855.html