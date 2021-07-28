МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в среду закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) в основном ростом, свидетельствуют данные торговой площадки.

Цена глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" увеличилась на 1% — до 7,48 доллара, "Новатэка" — на 3,24%, до 216,8 доллара. Бумаги "Лукойла" подорожали на 1% — до 86,76 доллара, "Газпрома" — на 1,63%, до 7,62 доллара. Расписки "Газпром нефти" поднялись на 0,52%, до 28,75 доллара.

Бумаги "Норникеля" выросли в цене на 1,22% — до 34,85 доллара, НЛМК — на 0,58%, до 34,66 доллара, "Северстали" — на 0,75%, до 24,28 доллара.

Стоимость расписок ВТБ увеличилась на 3,43%, до 1,27 доллара, Сбербанка — опустилась на 0,06%, до 16,31 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", снизилась на 1,44% — до 85,1 доллара.

GDR АФК "Система" подешевели на 0,5% — до 7,99 доллара, "Ленты" — на 1,11%, до 3,13 доллара. Бумаги "Магнита" увеличились в цене на 1,85% — до 14,29 доллара.