МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Стоимость золота продолжает расти после решения Федеральной резервной системы (ФРС) США сохранить базовую ставку на уровне в 0-0,25% годовых, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 21.43 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,03%, или на 0,45 доллара — до 1800,25 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожал на 1,34%, до 24,98 доллара за унцию.

До публикации решения ФРС золото дорожало также на 0,03%, а серебро – на 0,97%.

ФРС по итогам заседания 27-28 июля ожидаемо сохранила базовую процентную ставку на уровне в 0-0,25% годовых. Кроме того, регулятор объявил, что планирует продолжать выкуп активов по 120 миллиардов долларов в месяц до существенного прогресса в достижении целей по занятости и инфляции.

Следующее заседание запланировано на 21-22 сентября.