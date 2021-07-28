МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Рубль усилил рост после "мягкого" решения ФРС о запуске операций "овернайт" РЕПО объемом в 500 миллиардов долларов, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 22.04 мск падал на 18 копеек – до 73,55 рубля, курс евро — на 10 копеек, до 87,05 рубля. До решения ФРС по РЕПО доллар и евро почти не менялись.

Федеральная резервная система (ФРС) США объявила о запуске операций "овернайт" РЕПО (по предоставлению ликвидности) на сумму в 500 миллиардов долларов, начиная с 29 июля 2021 года с минимальной ставкой в 0,25%. При этом лимит операций может быть временно увеличен по решению регулятора. Операции РЕПО будут включать в себя операции с казначейскими облигациями, долговыми ценными бумагами и агентскими ценными бумагами, обеспеченными ипотекой.