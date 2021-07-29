МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Стоимость золота растет в четверг вечером на 1,5% на снижении курса доллара после заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.02 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 1,54%, или на 27,7 доллара — до 1827,2 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожал на 3,85%, до 25,832 доллара за унцию.

Курс доллара ослаб после оглашения итогов заседания ФРС. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижается на 0,43%, до 91,93 пункта. При низком курсе доллара золото становится более выгодным активом для инвесторов и его стоимость увеличивается.

Накануне прошло заседание ФРС США, в рамках которого регулятор сохранил базовую ставку и объем выкупа активов на прежних уровнях. Глава регулятора Джером Пауэлл также отметил, что инфляция в США останется повышенной в предстоящие месяцы.

Кроме того, поддержку золоту оказали статданные по США, не оправдавши ожидания аналитиков. Так, ВВП США во втором квартале, согласно первой оценке, вырос на 6,5% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Аналитики ожидали роста показателя на 8,5%.

"Данные по ВВП были разочаровывающими. Тем не менее,… поддержка от ФРС останется с нами в ближайшее время, что стимулирует рисковые настроения", — сказал аналитик AvaTrade Наим Аслам (Naeem Aslam), мнение которого приводит агентство MarketWatch.