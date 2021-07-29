МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в четверг закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) ростом, подешевели лишь расписки "Норильского никеля", свидетельствуют данные торговой площадки.

Цена глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" увеличилась на 0,78% — до 7,54 доллара, "Новатэка" — на 3,18%, до 223,7 доллара. Бумаги "Лукойла" подорожали на 0,97% — до 87,6 доллара, "Газпрома" — на 2,78%, до 7,83 доллара. Расписки "Газпром нефти" поднялись в стоимости на 1,75%, до 29,2 доллара.

Бумаги "Норникеля" снизились в цене на 0,92% — до 34,53 доллара, НЛМК — подорожали на 1,73%, до 35,26 доллара, "Северстали" — на 1,07%, до 24,54 доллара.

Стоимость расписок ВТБ увеличилась на 1,58%, до 1,29 доллара, Сбербанка — на 1,81%, до 16,61 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", увеличилась на 3% — до 8,23 доллара.

GDR АФК "Система" подорожали на 3% — до 8,23 доллара, "Ленты" — на 2,56%, до 3,21 доллара. Бумаги "Магнита" увеличились в цене на 2,2% — до 14,61 доллара.

В четверг Росрыболовство сообщило о подаче Енисейским теруправлением ведомства иска к "Норникелю" о взыскании ущерба водным биоресурсам в 58,7 миллиарда рублей из-за аварии в Норильске. Оно указало, что размер вреда включает в себя прямой ущерб из-за гибели рыбы на сумму 3,6 миллиарда рублей и затраты на восстановление нарушенного состояния водных биоресурсов на сумму более 55 миллиардов рублей. "Норникель" считает размер ущерба, указанный в сообщении Росрыболовства, необоснованно завышенным.