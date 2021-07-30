События в сфере макроэкономики и бизнеса 30 июля
МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 30 июля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:30
|JPY
|Япония — Соотношение числа вакансий и соискателей (июнь)
|1,09
|1,13 (факт)
|2:50
|JPY
|Япония — Объём промышленного производства (м/м) (июнь)
|-6,5%
|6,2% (факт)
|2:50
|JPY
|Япония — Объём розничных продаж (г/г) (июнь)
|8,3%
|0,1% (факт)
|4:30
|AUD
|Австралия — Индекс цен производителей (PPI) (г/г) (2кв2021)
|0,2%
|2,2% (факт)
|4:30
|AUD
|Австралия — Индекс цен производителей (PPI) (кв/кв) (2кв2021)
|0,4%
|0,7% (факт)
|4:30
|AUD
|Австралия — Кредитование частного сектора (м/м) (июнь)
|0,4%
|0,9% (факт)
|8:30
|EUR
|Франция — Потребительские расходы (м/м) (июнь)
|10,6%
|0,3% (факт)
|8:30
|EUR
|Франция — ВВП (кв/кв) (2кв2021)
|-0,1%
|0,9% (факт)
|9:45
|EUR
|Франция — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м)
|0,1%
|-0,1%
|9:45
|EUR
|Франция — Гармонизированный индекс потребительских цен (м/м)
|0,2%
|-0,1%
|10:00
|EUR
|Испания — ВВП (кв/кв) (2кв2021)
|-0,4%
|2,2%
|11:00
|EUR
|Германия — ВВП (г/г) (2кв2021)
|-3,4%
|9,6%
|11:00
|EUR
|Германия — ВВП (кв/кв) (2кв2021)
|-1,8%
|2%
|12:00
|EUR
|Италия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июль)
|0,1%
|0,2%
|12:00
|EUR
|Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июль)
|1,9%
|2%
|12:00
|EUR
|Еврозона — ВВП (г/г)
|-1,3%
|13,2%
|12:00
|EUR
|Еврозона — ВВП (кв/кв)
|-0,3%
|12:00
|EUR
|Еврозона — Уровень безработицы (июнь)
|7,9%
|7,9%
|15:30
|USD
|США — Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (г/г) (июнь)
|3,4%
|3,7%
|15:30
|USD
|США — Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (м/м) (июнь)
|0,5%
|0,6%
|15:30
|USD
|США — Индекс стоимости рабочей силы (кв/кв) (2кв2021)
|0,9%
|0,9%
|15:30
|USD
|США — Ценовой индекс расходов на личное потребление (г/г) (июнь)
|3,9
|15:30
|USD
|США — Ценовой индекс расходов на личное потребление (м/м) (июнь)
|0,4%
|15:30
|USD
|США — Расходы физических лиц (м/м) (июнь)
|0,9%
|0,7%
|15:30
|CAD
|Канада — ВВП (м/м) (май)
|-0,3%
|-0,3%
|15:30
|CAD
|Канада — Индекс цен на сырье (RMPI) (м/м) (июнь)
|3,2%
|16:45
|USD
|США — Индекс деловой активности (PMI) в Чикаго (июль)
|66,1
|64,6
|17:00
|USD
|США — Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета (июль)
|78,4
|84
|17:00
|USD
|США — Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (июль)
|80,8
|80,8
|20:00
|USD
|США — Число активных буровых установок от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/
|380
|20:00
|USD
|США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes
|484
|22:30
|GBP
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/
|-3,5 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
|448,7 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC
|196 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC
|-2,3 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
|34,2 тыс
|22:30
|AUD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC
|-35,7 тыс
|22:30
|JPY
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC
|-55,7 тыс
|22:30
|RUB
|США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю
|7,8 тыс
|22:30
|EUR
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC
|45,8 тыс
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|ВТБ — финансовая отчетность по МСФО за 2кв2021
|14:00 мск (12:00 лнд)
|RUB
|ВТБ — телеконференция менеджмента
|RUB
|Аэрофлот — финансовая отчетность по РСБУ за 2кв2021
|RUB
|Мосэнерго — финансовая отчетность по РСБУ за 2кв2021
|RUB
|Группа ЛСР — последний день торгов глобальными депозитарными расписками (ГДР) на Лондонской бирже /LSE/
https://1prime.ru/Financial_market/20210730/834337704.html