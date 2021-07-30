МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций откроет торги заметным снижением на негативном внешнем фоне, считают аналитики.

Снижение азиатских площадок не способствует позитивным настроениям инвесторов, полагают они.

ПРОГНОЗЫ

Внешний фон перед стартом торгов в России слабо негативный, отмечает Андрей Кочетков из "Открытие Брокер". Отечественные индексы могут открыть день снижением около 0,5%, полагает он.

"Индексы Азии преимущественно в минусе, как и сырьевые контракты. В Японии растёт тревожность из-за роста заболеваемости COVID-19, а в Китае инвесторы опасаются новых регулятивных мер правительства против IT сектора", — говорит аналитик.

"Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно уверенно охарактеризовать как негативное. Это создает условия для открытия индекса Мосбиржи с достаточно сильным спадом", — также говорит Виталий Манжос из ИК "Алго Капитал".

Аналитик ожидает открытия индекса Мосбиржи с существенным понижением в пределах 0,3-0,8%, в районе 3775-3790 пунктов.

ВНЕШНИЙ ФОН

Биржи США выросли на скачке ВВП и хорошей отчетности компаний.

Основные фондовые индексы Европы завершили торги четверга ростом на фоне сильных финансовых результатов европейских компаний.

Фьючерсы на ведущие американские индексы теряют до 1,37%.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются: японский Nikkei 225 упал на 1,8%, австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,33%, гонконгский индекс Hang Seng Index падает на 1,77%, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижается на 0,43%.

Стоимость нефти теряет 0,84%, до 74,47 доллара за баррель сорта Brent.

Курс евро снижается на 0,1% к моменту фиксинга предыдущих торгов — до 1,1877 доллара.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок акций вырос в четверг второй день подряд по основным биржевым индексам, отыгрывая сохранение аппетита к риску на мировых рынках, следует из данных торгов.

Повышение рынка нефти и западных биржевых индексов поддержало спрос и на российские фондовые активы.

Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,58%, до 3804,33 пункта, а долларовый индекс РТС — на 1,42%, до 1639,35 пункта.