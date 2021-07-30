МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Курс доллара после предыдущего снижения коррекционно растет в пятницу при поддержке внутренней статистики, свидетельствуют данные торгов. Фондовые индексы США снижаются на макроэкономической статистике

По состоянию на 17.46 мск курс евро к доллару снижался до 1,1862 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1886 доллара за евро. Курс доллара к иене рос до 109,75 иены с уровня предыдущего закрытия в 109,46 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) поднимался на 0,25%, до 92,09 пункта.

С начала недели индекс доллара, как и курс доллара к евро и иене, опустился на 1%. В основном это было связано с "голубиными" решениями Федеральной резервной системы (ФРС) США, а также отчасти со слабой статистикой.

ФРС по итогам июльского заседания ожидаемо сохранила базовую ставку и параметры программы выкупа активов с рынка. Кроме того, статистика по ВВП США оказалась хуже ожиданий аналитиков. Экономика США во втором квартале выросла на 6,5% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами) вместо 8,5%.

Теперь курс доллара перешел к коррекционному росту, который поддерживается и статистикой. В пятницу минторг США сообщил, что доходы американцев в июне выросли на 0,1% к маю, хотя аналитики ожидали снижения на 0,3%. Потребительские расходы выросли на 1% при прогнозе роста на 0,7%.

Кроме того, индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, в июле, по окончательной оценке, сократился до 81,2 пункта с уровня июня в 85,5 пункта. Эксперты ожидали сохранения показателя на уровне первоначальной оценки, которая показывала снижение до 80,8 пункта.