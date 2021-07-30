МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Цена на золото снижается в пятницу вечером на росте курса доллара, при этом за месяц драгметалл подорожал почти на 3%, свидетельствуют данные торгов. Доллар коррекционно дорожает при поддержке внутренней статистики

По состоянию на 18.41 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,49%, или на 9 долларов — до 1822,2 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дешевел на 0,71% — до 25,598 доллара за унцию.

Золото дешевеет под давлением дорогого доллара. В пятницу вечером индекс доллара коррекционно растет на 0,28%, до 92,14 пункта, отыгрывая предыдущее снижение.

При этом за июль золото подорожало на 3% на общем бегстве от риска на рынках в свете распространения новых штаммов коронавируса. Поддержку металлу оказало также снижение курса доллара и доходности казначейских облигаций США и ускорение инфляции.

За июль индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опустился на 0,33%. В последнюю неделю, в частности, давление на доллар оказали "голубиные" решения и комментарии ФРС США.

По итогам июльского заседания американский регулятор сохранил базовую ставку и параметры выкупа активов с рынка, а его глава Джером Пауэлл заявил, что инфляция в США может снизиться лишь в среднесрочной перспективе.