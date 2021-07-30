Курс российской валюты к доллару и евро на завершающейся рабочей неделе преимущественно укреплялся. Рост европейской валюты на форексе на фоне решения и комментариев ФРС США обусловил меньшее ослабление евро к рублю. При этом, в начале недели основные резервные валюты попытались подрасти, но последовавшее укрепление рубля отбросило к завершению исследуемого периода доллар — к минимуму с 30 июня — на уровне 72,7 рубля, а евро – до 86,47 рубля (минимум с 1 июля).

Основным курсообразующим фактором для рубля стало восстановление аппетита к риску на фоне "мягких" сигналов американского Федрезерва в области денежно-кредитной политики (ДКП).

Рынок нефти вернулся к максимумам с середины июля – в районе 75 долларов за баррель, что добавляло уверенности рублю.

В итоге, доллар вечером в пятницу за неделю снижался на 70 копеек до уровня 73,1 рубля, евро –на 10 копеек до 86,7 рубля. Рублевая цена барреля марки Brent при этом не изменилась за неделю, составив 5,45 тысячи.

РУБЛЬ СЛЕДИЛ ЗА НЕФТЬЮ И СИГНАЛАМИ ФРС

Рубль начал рабочую неделю падением против доллара и евро. Давление приходило от опасений инвесторов за рост заражений коронавирусом в некоторых крупных странах Азии. Любые признаки новых карантинных ограничений в Европе и США также негативно отразятся на котировках нефти, что потянет вниз и курс рубля, опасались инвесторы.

Давление на нефтяные котировки и общий аппетит к риску также оказали регуляторные новости из Китая (в области IT-сферы), из-а которых фондовые индексы Китая и Гонконга упали в начале недели на 2-4%. Прохождение пика налогового периода июля (25 числа) в РФ, в течение которого перечисляются средства в бюджет, также уменьшило поддержку курсу российской валюты.

При этом, начало массовой вакцинации в мире помогало снимать некоторые карантинные ограничения, что поддерживает спрос на нефть, и это начало несколько стабилизировать мировые рынки.

Подготовка инвесторов к заседанию комитета по открытым рынкам ФРС США несколько надавило на "защитный" доллар, индекс валюты США (DXY) стал снижаться, сигнализируя о повышении спроса на рисковые активы.

В итоге нефть вернулась выше психологически значимого уровня 70 долларов за баррель и стала уверенно закрепляться выше него. Помогли сначала данные Американского института нефти (API) который сообщил, что за неделю по 23 июля коммерческие запасы нефти в США сократились на 4,7 миллиона баррелей, до 435 миллионов баррелей при прогнозах снижения только на 3,4 миллиона. За предыдущую неделю запасы неожиданно выросли – впервые после восьми недель снижения.

Официальная статистика минэнерго США по коммерческим запасам нефти в стране подтвердила эту тенденцию. Показатель (исключая стратегический резерв) за прошлую неделю снизился на 0,9%, или на 4,1 миллиона баррелей — до 435,6 миллиона баррелей. Аналитики ожидали снижения показателя только на 2,9 миллиона баррелей.

В середине недели рубль получил дополнительный импульс к росту – от "мягкости" ФРС. По итогам июльского заседания регулятора, базовая процентная ставка сохранилась на уровне 0-0,25% годовых.

ФРС заявила о планах продолжать выкуп активов с рынка по 120 миллиардов долларов в месяц до существенного прогресса в достижении целей по занятости и инфляции. Наконец, Федрезерв США объявил о запуске с 29 июля операций овернайт РЕПО (по предоставлению ликвидности) с минимальной ставкой 0,25% годовых, с лимитом 500 миллиардов долларов и с возможностью его расширения. Такие "мягкие" решения регулятора давят на валюту США, повышая привлекательность развивающихся валют.

ПРОГНОЗЫ

Завершение рабочей недели рубль провел в попытках роста на фоне высокого спроса на рублевые долговые инструменты. Так, Минфин России, пользуясь улучшением конъюнктуры долгового рынка после "жестких" решений ЦБ РФ, на двух безлимитных аукционах в прошлую среду разместил ОФЗ на 106,5 миллиарда рублей (по номиналу) при спросе в 158,6 миллиарда рублей.

Таким образом, ведомство провело первые безлимитные аукционы после начала действия 14 июня санкций США на участие американских инвесторов в первичных размещениях госбумаг РФ, и объемы продаж ОФЗ поднялись в несколько раз.

Такие сигналы позволили рублю выйти на максимумы за месяц против основных резервных валют. Начало традиционно тревожного для рубля августа создает некоторое риски его ослабления. Однако август традиционно является и месяцем массовых отпусков, что может понизить рыночную активность и поможет российской валюте сохранить текущие курсовые уровни.