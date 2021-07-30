МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций в пятницу заметно снизился по основным индексам, следуя динамике западных площадок, а также на фиксации прибыли перед выходными, следует из данных торгов. Россия поставила в США рекордный объем нефти

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,86% — до 3771,58 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,83%, до 1625,76 пункта. За июль индекс Мосбиржи снизился на 1,83%, РТС – на 1,69%.

Курс доллара расчетами "завтра" к 19.30 мск снижался на 8 копеек — до 73,07 рубля, курс евро — на 30 копеек, до 86,67 рубля.

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent растет на 0,41% — до 75,41 доллара за баррель.

Ведущие американские фондовые индексы снижаются в пределах 0,62%. Европейские биржи закрылись в минусе на 0,3-0,6%.

ЛИДЕРЫ И АУТСАЙДЕРЫ

Акции ТМК к закрытию основных торгов взлетели на 37,18% — 99,7 рубля. Максимально в ходе торгов они подскакивали на 37,6% — до 100 рублей (максимума с 16 марта).

Ранее в пятницу совет директоров ТМК рекомендовал акционерам утвердить дивиденды по итогам первого полугодия 2021 года в размере 18,296 миллиарда рублей, или 17,71 рубля на акцию.

ТМК ранее выплачивала дивиденды по итогам 2020 года в размере 9,67 рубля на акцию, первого полугодия 2020 года — 3 рубля на акцию и по итогам первого квартала 2019 года — 2,55 рубля. За 2018 и 2019 годы дивиденды не выплачивались. При этом вице-президент ТМК Владимир Шматович в июне текущего года говорил, что менеджмент компании не ожидает дивидендных выплат в ближайшие кварталы после того, как весной была приобретена группа "Челябинский трубопрокатный завод" (ЧТПЗ).

В лидерах роста – бумаги "Россетей" (префы выросли на 0,84%, обыкновенные акции – на 1,9%), акции "Детского мира" (1,55%), бумаги Сбербанка (префы выросли на 1,49%, обыкновенные акции – на 1,05%), акции ГК "ПИК" (1,38%) и "Эн+ Групп" (0,82%).

В аутсайдерах – расписки TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк" (-4,07%), акции "Мосэнерго" (-3,27%), "Алросы" (-3,26%), обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" (-2,96%), акции ТГК-1 (-2,89%), АФК "Система" (-2,51%) "Фосагро" (-2,44%) и НМТП (-2,37%).

Акции ВТБ умеренно снижались и выглядели в первой половине дня немного лучше рынка после публикации позитивной отчетности по МСФО за второй квартал. К закрытию основных торгов бумаги перешли в плюс и поднялись на 0,7% к уровню предыдущего закрытия.

"Новые прогнозные оценки по дивидендам, которые озвучил Пьянов (финдиректор ВТБ – ред.), выглядят весьма позитивно и, не исключаем, не полностью позитивно отыграны в стоимости акций", — отмечает Михаил Шульгин из "Открытие Брокер". Проторговались. Кто в итоге оплатит украинский транзит

ПРОГНОЗЫ

"Индексы Мосбиржи и РТС к концу сессии оставались в минусе, но долларовый индикатор при этом удержал важную краткосрочную поддержку 1615 пунктов, что, с одной стороны, дает покупателям шансы на развитие повышения. В то же время для уверенного роста долларового рынка понадобится дальнейшее укрепление рубля, который подошел к важной отметке 73 рубля против американской валюты", — отмечает Елена Кожухова из "Велес Капитал".

"Для подтверждения позитивного сигнала лучше дождаться закрепления индекса Мосбиржи выше сопротивления 3805 пунктов. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 3720-3820 пунктов", — добавила она.

В начале будущей недели тон настроениям на рынках может задать экономическая статистика, отмечает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

Индексы деловой активности в производственном секторе за июль выйдут по Китаю, Германии, США. В фокусе внимания инвесторов останутся новости о пандемии, сырьевые цены, геополитика, сезон корпоративных отчетностей в США.

По оценке Бахтина, индекс Мосбиржи в понедельник будет торговаться в диапазоне 3730-3830 пунктов.