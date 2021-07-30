МОСКВА, 30 июл —ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы завершили торги пятницы снижением после роста в течение двух предыдущих торговых сессий, свидетельствуют данные торгов. Российский рынок акций снизился вслед за западными площадками

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 снизился на 0,65% — до 7032,3 пункта, французский CAC 40 — на 0,32%, до 6612,76 пункта, немецкий DAX — на 0,61%, до 15544,39 пункта.

В течение недели европейские биржи поддерживали финансовые отчеты компаний. Увеличение прибыли продемонстрировали Deutsche Bank, Barclays, Pfizer, Royal Dutch Shell, TotalEnergies и Volkswagen Group. В пятницу ряд компаний также обнародовал свои финансовые итоги. На этом фоне акции Raiffeisen Bank International (RBI) подорожали на 3%, UniCredit — также на 3%, Eni — на 0,1%. Вместе с тем бумаги Engie подешевели на 3% и Renault — на 3,35%.

Кроме того, сильные статданные по еврозоне также поддерживали индексы в ходе текущей недели. В частности, в пятницу Евростат сообщил, что ВВП 19 стран еврозоны, по первой оценке, во втором квартале 2021 года вырос на 13,7% в годовом выражении вместо ожидаемых 13,2%. Годовая инфляция еврозоны в июле, по предварительной оценке, ускорилась до 2,2% при прогнозе в 2%. А безработица неожиданно снизилась до 7,7% с пересмотренного показателя мая в 8% и при прогнозе в 7,9%.

Аналитик CMC Markets Майкл Хьюсон (Michael Hewson), чье мнение приводит агентство MarketWatch, полагает, что теперь главной проблемой для европейского рынка является то, будут ли показатели второй половины 2021 года такими же хорошими как те, которые рынки могли видеть на текущей неделе.