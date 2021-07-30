МОСКВА, 30 июл —ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в пятницу закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) преимущественно снижением, свидетельствуют данные торговой площадки. Российский рынок акций снизился вслед за западными площадками

Цена глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" уменьшилась на 2,41% — до 7,36 доллара, "Новатэка" — на 0,49%, до 222,6 доллара. Бумаги "Лукойла" подешевели на 2,17% — до 85,7 доллара, "Газпрома" — на 0,64%, до 7,78 доллара. Расписки "Газпром нефти" опустились в стоимости на 0,51%, до 29,05 доллара.

Бумаги "Норникеля" выросли в цене на 0,09% — до 34,56 доллара, НЛМК — подешевели на 0,51%, до 35,08 доллара, "Северстали" — подорожали на 0,24%, до 24,6 доллара.

Стоимость расписок ВТБ увеличилась на 1,56%, до 1,31 доллара, Сбербанка — на 0,27%, до 16,65 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", уменьшилась на 3,81% — до 82,72 доллара.

GDR АФК "Система" подешевели на 2,67% — до 8,01 доллара, "Ленты" — на 0,78%, до 3,19 доллара. Бумаги "Магнита" увеличились в цене на 0,03% — до 14,62 доллара.