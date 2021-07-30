Бумаги российских компаний закрыли торги на Лондонской фондовой бирже преимущественно снижением
МОСКВА, 30 июл —ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в пятницу закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) преимущественно снижением, свидетельствуют данные торговой площадки.
Цена глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" уменьшилась на 2,41% — до 7,36 доллара, "Новатэка" — на 0,49%, до 222,6 доллара. Бумаги "Лукойла" подешевели на 2,17% — до 85,7 доллара, "Газпрома" — на 0,64%, до 7,78 доллара. Расписки "Газпром нефти" опустились в стоимости на 0,51%, до 29,05 доллара.
Бумаги "Норникеля" выросли в цене на 0,09% — до 34,56 доллара, НЛМК — подешевели на 0,51%, до 35,08 доллара, "Северстали" — подорожали на 0,24%, до 24,6 доллара.
Стоимость расписок ВТБ увеличилась на 1,56%, до 1,31 доллара, Сбербанка — на 0,27%, до 16,65 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", уменьшилась на 3,81% — до 82,72 доллара.
GDR АФК "Система" подешевели на 2,67% — до 8,01 доллара, "Ленты" — на 0,78%, до 3,19 доллара. Бумаги "Магнита" увеличились в цене на 0,03% — до 14,62 доллара.
https://1prime.ru/Financial_market/20210730/834345345.html