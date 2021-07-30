МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Рубль в пятницу вечером стабилизируется к доллару и растет к евро на фоне коррекционного снижения европейской валюты на рынке форекс. Российский рынок акций снизился вслед за западными площадками

Поддержку российской валюте оказывают возобновившийся рост цен на нефть и спрос на рублевые госбумаги.

Курс доллара расчетами "завтра" на 20.10 мск снижался на 2 копейки — до 73,13 рубля, курс евро — на 23 копейки, до 86,74 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ ОСТАЕТСЯ В ПЛЮСЕ

Рубль отыгрывает коррекционое ослабление евро на форексе в направлении 1,185 доллара.

Поддержку доллару оказывает макроэкономическая статистика. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, в июле, по окончательной оценке, сократился до 81,2 пункта с уровня июня в 85,5 пункта. Аналитики ожидали показатель на уровне первоначальной оценки в 80,8 пункта.

Сохранение спроса на рублевые долговые инструменты также поддерживает курс рубля. Ценовой индекс гособлигаций RGBI растет девятый день подряд и колеблется около максимума с конца мая.

Рынок нефти после невнятной динамики в течение дня к вечеру также вышел в плюс. Баррель марки Brent дорожает на 0,6% — до 75,6 доллара.

Ключевым фактором для нефтяного рынка остается ситуация с коронавирусом. Инвесторы опасаются, что распространение штамма "дельта" и рост заболеваемости в некоторых странах могут ударить по спросу, который начал восстанавливаться в этом году. Однако эксперты отмечают, что рынок постепенно привыкает жить в условиях пандемии, и ее последствия играют меньшую роль, чем раньше.

В итоге доллар почти не меняется к рублю, а евро снижается на 0,3%. Рублевая цена нефти колеблется около 5,45 тысячи за баррель сорта Brent. Россия поставила в США рекордный объем нефти

ПРОГНОЗЫ

Рубль получает поддержку за счет возросшей доходности рублевых активов, считает Андрей Кочетков из компании "Открытие брокер". Кроме того, анализ денежного рынка позволяет говорить о сохранении локального дефицита рублевой ликвидности, что также помогает российской валюте, отметил он.

Прогноз по доллару на будущую неделю – 72,5-74,5 рубля, оценивает Виталий Громадин из компании "БКС Мир инвестиций". В конце недели рубль укрепил позиции к доллару, и американская валюта сползла к уровням начала июля – в район 73 рублей, отмечает он.

"Пока российской валюте благоволит набор факторов – относительно спокойный геополитический фон, восстановление аппетита инвесторов к покупке рисковых активов, высокие цены на нефть, улучшение спроса на ОФЗ. Полагаем, что краткосрочно баланс факторов не претерпит существенных изменений", — говорит Громадин.

"При этом отметка 72,5 рубля за доллар представляется локальным пределом потенциального укрепления рубля к доллару", — добавил он.