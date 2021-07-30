Рубль стабилен к доллару и растет к евро на фоне снижения европейской валюты на рынке форекс
МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Рубль в пятницу вечером стабилизируется к доллару и растет к евро на фоне коррекционного снижения европейской валюты на рынке форекс.
Поддержку российской валюте оказывают возобновившийся рост цен на нефть и спрос на рублевые госбумаги.
Курс доллара расчетами "завтра" на 20.10 мск снижался на 2 копейки — до 73,13 рубля, курс евро — на 23 копейки, до 86,74 рубля, следует из данных Московской биржи.
РУБЛЬ ОСТАЕТСЯ В ПЛЮСЕ
Рубль отыгрывает коррекционое ослабление евро на форексе в направлении 1,185 доллара.
Поддержку доллару оказывает макроэкономическая статистика. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, в июле, по окончательной оценке, сократился до 81,2 пункта с уровня июня в 85,5 пункта. Аналитики ожидали показатель на уровне первоначальной оценки в 80,8 пункта.
Сохранение спроса на рублевые долговые инструменты также поддерживает курс рубля. Ценовой индекс гособлигаций RGBI растет девятый день подряд и колеблется около максимума с конца мая.
Рынок нефти после невнятной динамики в течение дня к вечеру также вышел в плюс. Баррель марки Brent дорожает на 0,6% — до 75,6 доллара.
Ключевым фактором для нефтяного рынка остается ситуация с коронавирусом. Инвесторы опасаются, что распространение штамма "дельта" и рост заболеваемости в некоторых странах могут ударить по спросу, который начал восстанавливаться в этом году. Однако эксперты отмечают, что рынок постепенно привыкает жить в условиях пандемии, и ее последствия играют меньшую роль, чем раньше.
В итоге доллар почти не меняется к рублю, а евро снижается на 0,3%. Рублевая цена нефти колеблется около 5,45 тысячи за баррель сорта Brent.
ПРОГНОЗЫ
Рубль получает поддержку за счет возросшей доходности рублевых активов, считает Андрей Кочетков из компании "Открытие брокер". Кроме того, анализ денежного рынка позволяет говорить о сохранении локального дефицита рублевой ликвидности, что также помогает российской валюте, отметил он.
Прогноз по доллару на будущую неделю – 72,5-74,5 рубля, оценивает Виталий Громадин из компании "БКС Мир инвестиций". В конце недели рубль укрепил позиции к доллару, и американская валюта сползла к уровням начала июля – в район 73 рублей, отмечает он.
"Пока российской валюте благоволит набор факторов – относительно спокойный геополитический фон, восстановление аппетита инвесторов к покупке рисковых активов, высокие цены на нефть, улучшение спроса на ОФЗ. Полагаем, что краткосрочно баланс факторов не претерпит существенных изменений", — говорит Громадин.
"При этом отметка 72,5 рубля за доллар представляется локальным пределом потенциального укрепления рубля к доллару", — добавил он.
https://1prime.ru/Financial_market/20210730/834345472.html