МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются в понедельник утром на фоне растущих опасений по поводу распространения штамма COVID-19 "дельта", свидетельствуют данные торгов. Фондовые биржи АТР коррекционно растут после предыдущего снижения

По состоянию на 7.37 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,99% — до 74,66 доллара за баррель. Сентябрьские фьючерсы на WTI дешевели на 0,92% — до 73,27 доллара за баррель.

Инвесторы опасаются, что распространение штамма "дельта" может помешать восстановлению экономики. По словам аналитиков ANZ, которых цитирует газета Wall Street Journal, из-за всплеска случаев очень заразного штамма пострадал, в частности, спрос на поездки в связи с низкими показателями вакцинации в таких странах, как Индонезия и Таиланд. Вместе с тем некоторую поддержку ценам на нефть может оказать повышение спроса в США.

Трейдеры также продолжают следить за объемом поставок нефти на рынок. Ранее альянс ОПЕК+ решил с августа увеличивать добычу на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно, продлив нефтяную сделку до конца 2022 года.

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