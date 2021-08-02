МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Падение мировых цен на нефть ускорилось в понедельник вечером и достигает уже 3%, инвесторы оценивают влияние коронавируса на мировую экономику и спрос на нефть, свидетельствуют данные торгов. Цены на газ в Европе достигли $525 за тысячу кубов

По состоянию на 18.01 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 2,9% — до 73,22 доллара за баррель. Сентябрьские фьючерсы на WTI дешевели на 3,2% — до 71,58 доллара за баррель.

Трейдеры продолжают оценивать ситуацию с коронавирусом. Рост заболеваемости штаммом "дельта" в Китае привел к введению дополнительных ограничений на передвижение в некоторых городах, что негативно сказалось на настроении инвесторов. Китай является крупнейшим импортером нефти, поэтому данные о состоянии экономики страны влияют на настроения на нефтяном рынке.

Волнения на рынке также усилилось за счет статданных из Китая, которые не оправдали ожиданий аналитиков. Индекс деловой активности в промышленности в стране в июле замедлился до 50,4 пункта. Аналитики ожидали, что показатель замедлится до 50,8 пункта.

Директор отдела по энергетическим фьючерсам Mizuho Боб Ёгер (Bob Yawger), чьи слова приводит агентство Блумберг, отметил, что данные по Китаю оказались хуже ожиданий. "Есть опасения, что это из-за (влияния — ред.) COVID",- добавил он.

Кроме того, в США индекс деловой активности в промышленности в июле также оказался хуже ожиданий. Показатель снизился до 59,5% против прогноза снижения до 60,9%.